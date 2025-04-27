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МВД подтвердило попытку аферистов украсть средства россиян через Wildberries

МВД: Мошенники попытались украсть 15 миллионов через взлом кабинетов Wildberries
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

В МВД подтвердили, что мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей через личные кабинеты пользователей в Wildberries. Их действия пресекли, об этом рассказали в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным ведомства, объединенная компания Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением. Уточняется, что аферисты отправляли гражданам файлы, замаскированные под архив с фото в мессенджеры. После скачивания и заражения устройства злоумышленники попадали в аккаунт и совершали покупки маркетплейсе.

«‎Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы»‎, — сообщили в ведомстве.

Правоохранители напомнили о том, что скачивать неизвестные файлы на телефон — опасно.

О том, что объединенная компания Wildberries и Russ выявила мошенническую схему, направленную на кражу аккаунтов пользователей, сообщалось 25 апреля. В I квартале 2025 года, по данным Wildberries и Russ, таких атак стало существенно больше, однако благодаря системе защиты ущерб был сведен к нулю.

Ранее Сбербанк сообщил, что аферисты стали представляться сотрудниками маркетплейсов.

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