Учитель истории из Подмосковья исчез после попытки занять у семьи 3 млн рублей

В Подмосковье ищут 33-летнего учителя истории, который после необычной просьбы уехал и перестал выходить на связь. Об этом сообщает MSK1.ru.

В последний раз его машину Volkswagen Polo видели на МКАД 22 января, она ехала по направлению к Мытищам.

По словам друга, за некоторое время до произошедшего он «ввязался в инфобизнес», но родственники полагают, что это были мошенники. В январе педагог рассказывал о желании получить дополнительный доход.

«Вложил деньги, а на прошлой неделе все выгорело. Заложил машину в ломбарде и набрал кредитов», – поделился друг.

Он добавил, что недавно учитель попросил у семьи и друзей три миллиона рублей, которых у них не было. Мужчина написал об этом «куратору», но тот стал давить на подчиненного и говорить, что тот якобы подставляет других людей.

Известно, что перед исчезновением он не пришел на работу и в какой-то момент перестал выходить на связь.

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