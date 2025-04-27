В подвале дома Ярославля нашли нелегальную осетровую ферму

В подвале многоквартирного дома в Ярославле нашли нелегальную осетровую ферму. Об этом сообщает Telegram-канал Про Город.

Отмечается, что нелегальная ферму в доме на улице Большие Полянки обнаружили из-за загоревшегося щитка.

Местные жители считают, что ферма находится в подвале жилого дома незаконно. Также они переживают, что электрическая проводка не выдержит энергопотребления фермы. Кроме того, проживающие на первом этаже дома жалуются на болотный запах, который мог появиться из-за бассейнов в подвале.

«А я думаю, чем у меня пахнет в квартире. Вот этим и пахнет», — рассказала одна из жительниц.

В начале февраля сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве мужчину и женщину, которые вместе с соучастниками организовали незаконный сбыт черной осетровой икры. У нелегальных торговцев, пытавшихся нажиться на обороте икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу, изъяли продукцию общим весом около 120 кг.

Ранее в Дагестане за год пресекли работу более 30 майнинг-ферм.