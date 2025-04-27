Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярский бульдозерист поверил рекламе и лишился 3,9 млн рублей

В Красноярске бульдозерист решил стать криптоинвестором и остался без денег
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Назаровского района лишился накоплений и оформил кредит в банке в надежде заработать на инвестициях. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Мужчина играл в онлайн-игру на телефоне и заметил рекламу заработка на криптобирже. Решив получить дополнительный доход, он перешел по ссылке и оставил заявку. В этот же день с ним связался некий инвестор, который рассказал о принципах работы с торгами на бирже.

Многочисленные термины из мира экономики и слова о «безопасных сделках» вызвали полное доверие у бульдозериста. Лжеброкер попросил перевести 8 тыс. руб. и даже предоставил «финансового аналитика». Последний, в свою же очередь, указал, что его услуги обойдутся в 20% от заработанных на бирже денег.

Через несколько дней мужчине сообщили об успешной сделке и возможности заработать крупную сумму. Он перевел на продиктованный аферистом счет свои сбережения в размере 1,1 млн руб. Чтобы выйти на новый уровень «дохода», аферисты убедили пострадавшего оформить кредит в банке на сумму 2,8 млн рублей и пополнить счет криптокошелька.

«Я поверил звонившему, так как он общался грамотно, была правильно поставлена речь. Разговоры были убедительными. На тот момент у меня не возникало мысли, что я общаюсь с мошенником», — рассказал красноярец.

Вернуть вложенные средства не получилось, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь получить несуществующую посылку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами