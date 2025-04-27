Красноярский бульдозерист поверил рекламе и лишился 3,9 млн рублей

Житель Назаровского района лишился накоплений и оформил кредит в банке в надежде заработать на инвестициях. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Мужчина играл в онлайн-игру на телефоне и заметил рекламу заработка на криптобирже. Решив получить дополнительный доход, он перешел по ссылке и оставил заявку. В этот же день с ним связался некий инвестор, который рассказал о принципах работы с торгами на бирже.

Многочисленные термины из мира экономики и слова о «безопасных сделках» вызвали полное доверие у бульдозериста. Лжеброкер попросил перевести 8 тыс. руб. и даже предоставил «финансового аналитика». Последний, в свою же очередь, указал, что его услуги обойдутся в 20% от заработанных на бирже денег.

Через несколько дней мужчине сообщили об успешной сделке и возможности заработать крупную сумму. Он перевел на продиктованный аферистом счет свои сбережения в размере 1,1 млн руб. Чтобы выйти на новый уровень «дохода», аферисты убедили пострадавшего оформить кредит в банке на сумму 2,8 млн рублей и пополнить счет криптокошелька.

«Я поверил звонившему, так как он общался грамотно, была правильно поставлена речь. Разговоры были убедительными. На тот момент у меня не возникало мысли, что я общаюсь с мошенником», — рассказал красноярец.

Вернуть вложенные средства не получилось, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь получить несуществующую посылку.