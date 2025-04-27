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В Таиланде планируют сократить длительность безвизового режима

Таиланд захотел сократить срок безвизового въезда для туристов с 60 до 30 дней
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Павел Львов/РИА «Новости»

Власти Таиланда намерены пересмотреть длительность безвизового режима для иностранных граждан и сократить его срок в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление государственного департамента страны по связям с общественностью.

Сейчас в королевстве действует 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 государств. В случае изменения правил въезда этот срок будет сокращен до 30 дней. При этом Бангкок готов сделать исключение для российских граждан, если им необходимо будет находиться в стране более 30 дней.

В заявлении уточняется, что премьер-министр королевства Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть длительность безвизового режима из-за случаев нарушения законов государства со стороны иностранцев. Речь идет о туристах, которые оставались в Таиланде дольше положенного срока или работали нелегально.

«Соответствующие ведомства <...> были призваны изучить эффективность системы, особенно продолжительность пребывания, чтобы она соответствовала цели, которая заключается в развитии туризма», — подчеркнули в департаменте.

Там добавили, что к работе подключились министерство внутренних дел Таиланда и внешнеполитическое ведомство. Кроме того, приказ поступил в министерство туризма и спорта.

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