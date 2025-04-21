Житель Иркутской области «инвестировал» в мошенников 11 млн рублей

Житель Нижнеилимского района Иркутской области пытался заработать на инвестициях, лишился всех накоплений и оформил несколько кредитов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 40-летним жителем Приангарья в одном из мессенджеров. Мужчине предложили быстрый заработок на инвестициях. Желая получить дополнительный доход, он откликнулся на предложение и начал переводить деньги на «брокерские счета».

Для увеличения «дистанционного» заработка аферисты убедили мужчину занять деньги у знакомых и оформить кредит. Когда мужчина попытался вывести средства, личный кабинет торговой платформы оказался заблокирован, а псевдоинвесторы перестали выходить на связь. Общий ущерб составил более 11 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга полиция разыскивает мошенников и их посыльного, которые выманили у пенсионера 15 млн рублей. Потерпевший общался с преступниками с ноября 2024 года

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Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 43 млн рублей и новый Mercedes.