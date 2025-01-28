Кот устроил погром в новосибирском алкомаркете

В Новосибирске спасенный с улицы кот устроил погром в магазине

В Кировском районе Новосибирска кот устроил погром в алкомаркете и разбил несколько бутылок со спиртным. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в Кировском районе города. В агентство безопасности «Гвардия» вечером поступил вызов из магазина по продаже спиртного. Приехав на место, сотрудники увидели на полу разбитые бутылки. Рядом стоял мужчина, который держал на руках крупного серого кота.

По словам продавцов, мужчина зашел с животным в торговый зал, питомец вырвался и разбил несколько бутылок со спиртным. Обескураженный сибиряк смог отловить пушистого друга и возместил причиненный им ущерб. Выяснилось, что кота он нашел на улице за несколько минут до того, как зашел в магазин.

До этого сообщалось, что в Москве кот проник в квартиру и устроил погром. Жильцы не смогли справиться с животным и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали кота и поместили в переноску.

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