Россиян предупредили о возможном нашествии комаров

В Центральной России может проснуться огромное количество кровососущих комаров уже в ближайшие недели, если вновь установится теплая погода, а лужи наполнятся водой. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам эксперта, комары зимуют либо на стадии уже отложенных яиц, либо зимуют самки, которые, как только становится достаточно тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца.

Из-за того, что в Центральной России зима в этом году была мягкая, то число самок и отложенных ими яиц скорее всего, больше, чем обычно, добавил ученый.

«Так вот, если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — пояснил собеседник агентства.

Марьинский обратил внимание, что в случае, если весна будет наоборот жаркая и засушливая или же очень холодная, в таком случае есть вероятность снижения количества комаров. Кроме того, отметил эксперт, замедлится их развитие от личиночной стадии.

До этого научные сотрудники Королевских ботанических садов в Кью установили, что нектар таких тропических растений, как лантана сводчатая (Lantana camara), клещевина (Ricinus communis) и перуанская теветия (Cascabela thevetia) особенно питателен и привлекателен для комаров.

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