Россиянам рассказали, как выбрать спрей от комаров

В преддверии майских праздников в «Роскачестве» рассказали Life, как выбрать надежный репеллент от комаров. В первую очередь, специалисты советуют смотреть на дату изготовления средства: чем оно свежее, тем лучше.

Дерматовенеролог, косметолог Валерия Шаповалова в интервью газете «Известия» сделала важное замечание относительно использования средства от насекомых и солнцезащитного крема: сначала следует наносить крем, и только потом репеллент.

Эксперты «Роскачества» напоминают, что репелленты делятся на категории: высшую, первую, вторую и третью. Чем больше время защиты, тем выше категория.

«Если на упаковке указано, что средство эффективно на одежде до 30 суток, то, скорее всего, через 20-25 дней будет действовать только против некоторых насекомых. При этом от комаров хорошо уже не защитит», — отмечают эксперты.

Также они советуют убедиться в покупке именно репеллента, а не парфюмерно-косметического средства.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого рассказала, как защититься от укусов клещей. Она посоветовала выбирать светлую и закрытую одежду, чтобы заметить паразита до того, как он доберется до кожи.

По ее словам, необходимо регулярно осматривать себя — желательно каждые 15 минут, особенно если прогулка проходит в зонах с высокой активностью клещей. Также не стоит забывать о головном уборе: он поможет предотвратить попадание насекомых в волосы.

Ранее ученый рассказал, каких людей чаще кусают насекомые.