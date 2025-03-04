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Названы растения, которые привлекают комаров и помогают им выживать

Scientific Reports: три вида растений особенно питательны для комаров
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Depositphotos

Научные сотрудники Королевских ботанических садов в Кью установили, что нектар таких тропических растений, как лантана сводчатая (Lantana camara), клещевина (Ricinus communis) и перуанская теветия (Cascabela thevetia) особенно питателен и привлекателен для комаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Комары — одни из самых смертоносных животных на планете, так как они переносят множество опасных и смертельных заболеваний, включая малярию», — объяснил профессор Фил Стивенсон, возглавивший исследование.

Ученый добавил, что комары отличаются довольно высокими энергетическими потребностями. Для питания этим насекомым нужна не только кровь, но и нектар цветов. Именно нектар и его «привлекательность» играет важную роль в поддержании численности комаров и дальнейшем распространении инфекций.

Для исследования ученые выбрали три вида растений, распространенных в тропиках: лантану сводчатую, клещевину и перуанскую теветию. Анализ химического состава их нектара показал, что эти растения особенно питательны для комаров. В зонах обитания большего числа этих трех видов растений эпидемиологическая ситуация с заболеваниями, переносимыми комарами, может ухудшаться.

Стивенсон отметил, что традиционные методы борьбы с комарами, такие как инсектициды и противомоскитные сетки, становятся менее эффективными из-за приспособляемости насекомых. В качестве нового подхода ученые предложили удалять из жилых зон растения, которые привлекают комаров. Исследователи также надеются, что это открытие может помочь не только в борьбе с комарами, но и в защите полезных опылителей, таких как пчелы.

Ранее комары вдохновили ученых на новые способы обнаружения стихийных бедствий.

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