Россиянам объяснили, почему не стоит ссориться с начальником при увольнении

Увольнение — это всегда эмоционально непростой процесс, который требует тщательной подготовки и продуманного подхода, особенно если решение об уходе вызвано неприятными рабочими ситуациями. Важно помнить, что разговор с работодателем, пусть и стрессовый, может оказаться определяющим для вашей дальнейшей карьеры, рассказала «Газете.Ru» Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

«Первое, что стоит сделать перед разговором с работодателем, — это проанализировать свои чувства и причины, по которым вы хотите уйти. Это поможет вам сформулировать свои мысли и объяснить их. Например, по данным опроса Ventra, самыми частыми поводами для увольнения оказываются выгорание и хронический стресс (32%), отказ в повышении зарплаты (26%), а также отсутствие карьерного роста (22%). Кроме этого, вызвать мысли об увольнении могут отсутствие признания со стороны коллег и начальства (21%) и дисбаланс между работой и личной жизнью (18%). Подумайте, что именно вас не устраивает: четкое понимание своих мотивов поможет вам уверенно вести разговор, подбирать аргументы и избежать ненужных эмоций», — объяснила она.

Ваш руководитель может быть расстроен, узнав о вашем желании покинуть компанию. Попробуйте объяснить, что вы нашли более подходящую для себя работу или получили предложение о повышении. Заверьте его в своем уважении к команде и компании.

«Не забудьте поблагодарить руководителя за полученный опыт. Даже если работа была трудной, вы многому научились. Этот ценный опыт останется с вами навсегда и поможет в новых непростых ситуациях действовать более решительно и быстрее двигаться по карьерной лестнице. Скажите, что вы благодарны за возможность работать с командой и за все навыки, которые приобрели. Это поможет вам оставить положительное впечатление и, возможно, даже получить рекомендацию в будущем», — сказала эксперт.

После вашего ухода компании потребуется время, чтобы найти замену и передать дела новичку. Как правило, это не занимает много времени, но точно поможет сохранить хорошие отношения. Вы можете сказать, что готовы подстраховать с передачей дел и обучением нового сотрудника, чтобы процесс прошел максимально гладко и быстро. Это покажет вашу профессиональную этику и желание поддерживать хорошие отношения.

«В определенный момент карьерного пути вам может понадобиться помощь бывшего коллеги или руководителя. Возможно, именно они помогут вам найти «работу мечты» или выручить ценным контактом. Всегда есть вероятность, что в будущем вы можете пересечься с теми, с кем когда-то работали. Восстановить рабочие отношения с этими людьми будет проще, сохранив общение на позитивной ноте. Оставьте свои контактные данные и скажите, что будете рады поддерживать связь», — отметила специалист.

Помните, что увольнение — это не только конец одного этапа, но и начало нового. Не бойтесь делать шаги к переменам, ведь именно они могут привести вас к тому, о чем вы мечтаете. Главное — относиться с уважением к своему опыту и людям, которые помогли вам его получить, резюмировала эксперт.

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