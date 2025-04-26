В McDonald's объяснили причину «возвращения» в Россию

McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок, а торговая марка была зарегистрирована в России для того, чтобы не допустить неправомерного использования бренда. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает Telegram-канал SHOT.

Представитель компании объяснил, что McDonald's защищает свою интеллектуальную собственность, поскольку она является одним из самых ценных активов компании.

Незадолго до этого стало известно, что компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию в России своего товарного знака «Макдоналдс».

Отмечалось, что заявка была подана в декабре прошлого года, федеральная служба опубликовала ее в апреле. В результате было принято решение о принятии заявки к рассмотрению.

Также сообщалось, что под этим товарным знаком компания планирует производить и продавать в РФ напитки и еду, в том числе быстрого приготовления. Кроме того, McDonald's собирается предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.

В свою очередь политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров отмечал, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.