При взрыве в порту на юге Ирана несколько человек пропали без вести

В порту на юге Ирана шесть человек пропали без вести при взрыве

При взрыве в порту города Бендер-Аббас на юге Ирана шесть человек пропали без вести, заявил Fars командующий силами правопорядка провинции Хормозган Али Акбар Джавидан.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу порта после произошедшего приостановили. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД Эскандар Момени. По последним данным, не менее пяти человек получили несовместимые с жизнью травмы, более 700 человек пострадали.

Ранее в порту на юге Ирана прозвучали повторные взрывы.