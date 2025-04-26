Ватикан посадил Зеленского в первом ряду в нарушение протокола

Зеленского посадили в первом ряду на прощании с папой Римским, нарушив протокол

В нарушение дипломатического протокола Ватикан разместил президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду на прощании с папой Римским Франциском, рядом с лидерами США и Франции. Об этом сообщает The Telegraph.

Это решение вызвало удивление, поскольку традиционно рассадка гостей на подобных мероприятиях определяется алфавитным порядком названий стран на французском языке.

На траурной церемонии на площади Святого Петра в Ватикане украинский лидер и первая леди Елена Зеленская сидели рядом с президентом Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

До этого ирландский журналист Чей Боуз резко осудил президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид во время прощания с папой Римским Франциском в Ватикане. Журналист подчеркнул, что выбор черного камуфляжа на траурном мероприятии демонстрирует неуважение.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на прощании с папой Римским.