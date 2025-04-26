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Патриарх Грузии заявил, что Церетели всегда оставался верен родине

Патриарх всея Грузии Илия Второй: Церетели всегда оставался верен своей родине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Скульптор Зураб Церетели всегда оставался верен своей родине и стремился использовать свои таланты для пользы Грузии. Об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, пишет ТАСС.

Патриарх отметил, что, несмотря на многолетнюю жизнь и работу в Москве, Церетели всегда помнил о родине и использовал свои возможности для ее развития. Созданные им скульптуры и монументы, а также основанный им музей будут служить напоминанием о его таланте и щедрости, отметил патриарх.

«Несмотря на то, что он в основном жил и вел деятельность в Москве, он никогда не прекращал думать о родине и старался использовать свои возможности во благо Грузии», — подчеркнул Патриарх.

Илия Второй особо отметил, что хотя работы Церетели известны во всем мире, его связь с Грузией оставалась особенной и неповторимой.

Церетели не стало 22 апреля на 92-м году жизни. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тбилиси простились с Зурабом Церетели.

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