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Задержан подозреваемый по делу об убийстве генерала Москалика

ФСБ задержала агента ВСУ, причастного к взрыву автомобиля генерала Москалика
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Игната Кузина, подозреваемого в организации взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в автомобиль, используя компоненты из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было дистанционно активировано с территории Украины при выходе Москалика из подъезда.

Задержанный доставлен в Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») УК РФ.

59-летний Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Его отбросило к подъезду мощной взрывной волной. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. За военным могли наблюдать несколько месяцев, правоохранители отрабатывают разные версии. СК возбудил уголовное дело по факту убийства военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дональд Трамп пообещал ознакомиться с деталями убийства генерала Москалика.

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