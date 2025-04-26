Пьяные пассажиры автобуса в Волгограде хамили кондуктору и напали на водителя

В Волгограде пассажиры устроили дебош в автобусе. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел на остановке «40 лет Победы». Как рассказали очевидцы, в транспортном средстве находилась компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Когда пассажиры стали выражаться нецензурно, кондуктор сделала им замечание, но они стали хамить женщине.

«На остановке «Авангард» водитель решил вмешиваться в ситуацию и также получил угрозы», – сообщается в публикации.

В результате водитель применил силу и выгнал мужчин из автобуса. Как рассказали в мэрии, это помогли сделать остальные пассажиры. Там также добавили, что во время дебоша никто не пострадал. После того, как компанию выгнали, транспортное средство продолжило следовать по маршруту.

До этого во Владивостоке водитель автобуса напал на подростка на остановке из-за неоплаченного проезда. Мужчина нанес школьнику удар.

Ранее в Волгограде мужчина разбил камнем окно автобуса, который его не подождал.