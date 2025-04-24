Рабочему раздавило голову неисправным лифтом в магазине Петербурга

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего, мужчине зажало голову в дверях грузового лифта. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в подсобном помещении магазина на улице Косыгина. Сотрудники нашли около лифта рабочего с травмой головы, спасти его не удалось. По данным Neva.today, мужчина незадолго до трагедии проводил на складе разгрузочные работы. Он заносил товары в лифт, когда двери неожиданно закрылись.

Пострадавший не успел среагировать — его голова застряла между дверьми. Известно, что склад не оборудован камерами видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области рабочего затянуло в станок на производстве. Одежду 71-летнего сотрудника намотало на вставленную в патрон токарного станка заготовку. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и шок первой-второй степени. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта.