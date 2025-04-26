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Ребенок погиб на выставке трофейной техники ВСУ и НАТО в Комсомольске-на-Амуре

Baza: 4-летний мальчик погиб на выставке трофейной техники в Хабаровском крае
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РИА Новости

Четырехлетний ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Театральной площади, куда привезли на выставку технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, захваченную российскими военными в ходе спецоперации на Украине. По данным источника, у бронетранспортера М113 внезапно открылся люк и ударил мальчика по голове, когда тот подошел к экспонату.

Сначала у ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Чуть позже стало известно, что он не выжил.

После случившегося вся трофейная техника была оцеплена, доступ для посетителей к ней закрыли.

До этого в Луганской народной республике умерла одна из девочек-близняшек, получившая ранения при обстреле ВСУ Лисичанска. По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, врачи сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось. Сестра девочки находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее дрон ВСУ атаковал бригаду скорой медицинской помощи в ЛНР.

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