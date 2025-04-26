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В Мурманске подросток-мигрант избивал пожилых людей и получил срок

В Мурманске осудили подростка-мигранта за избиение прохожих
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес приговор подростку, который приставал к людям. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в период с 27 сентября по 26 октября прошлого года 16-летний молодой человек гулял по Первомайскому округу, где избивал школьников и пожилых людей из хулиганских побуждений.

В отношении юноши возбудили уголовное дело, связанное с умышленным причинением вреда здоровью. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии. Известно, что подросток является гражданином другой страны.

До этого в Башкирии подросток впал в кому после попытки разнять драку. Молодой человек находился в гостях, куда также пришла «сомнительная» компания. Вскоре между участниками произошел конфликт, но его смог разнять юноша. После этого один из подростков избил школьника.

Ранее на Камчатке подросток стрелял по окнам квартиры пенсионерки.

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