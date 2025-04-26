Ростовчанка потеряла 5 млн рублей, попытавшись встать в электронную очередь

В Ростовской области женщина продиктовала код из смс и лишилась 5 млн рублей

Жительница Ростовской области решила занять место в электронной очереди и отдала аферистам пять миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 65-летней женщины из Волгодонска, неизвестный представился сотрудником компании энергоснабжения и рассказал о необходимости заменить счетчики. Чтобы встать в электронную очередь, пострадавшая продиктовала код из сообщения.

Позже другой аферист заявил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали неизвестные и пытаются перевести деньги армии другой страны, таким образом владелица счетов может стать фигуранткой уголовного дела.

Затем «правоохранитель» убедил россиянку в том, что ей нужно перевести все свои сбережения на «безопасный счет».

«Спустя время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 5 060 248 рублей», – сообщается в публикации.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сейчас причастных к схеме ищут.

Ранее челябинец лишился 13 млн сбережений после сообщения от аферистов.