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Челябинец лишился 13 млн сбережений после сообщения от аферистов

В Челябинске мужчина отдал мошенникам 13 миллионов рублей
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Shutterstock

Челябинец поверил аферистам и потерял миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 50-летний мужчина, в мессенджере ему написал «бывший коллега» и рассказал, что кто-то взломал базу данных компании, в которой работал пострадавший. Данными якобы могут воспользоваться злоумышленники, и, чтобы этого не произошло, нужно выполнять инструкции сотрудника правоохранительных органов.

Позже позвонил другой мошенник. По его словам, кто-то пытался перевести деньги, но этот перевод заблокировали. Тем не менее, мужчине стоит обезопасить свои средства, для этого он должен перевести их на специальный счет.

«Доверившись мошенникам, потерпевший последовал инструкциям и лишился своих сбережений общей суммой более 13 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Костроме женщина решила заработать на торгах и отдала мошенникам шесть миллионов рублей.

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