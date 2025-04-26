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В Ярославле пенсионерка «спасала» накопления и лишилась 12 млн рублей

Ярославская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 12 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Ленинском районе Ярославля пенсионерка полгода общалась с мошенниками и отдала курьеру 12 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 74-летней женщиной еще в конце ноября 2024 года. Под видом сотрудников Росфинмониторинга аферисты убедили женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой. Чтобы пресечь действия преступников, злоумышленник предложил женщине действовать по его указаниям: частично перевести деньги через мобильное приложение через банкомат.

В течение полугода потерпевшая отправляла аферистам деньги, а затем продала свою квартиру в центре города и передала вырученные от сделки деньги мужчине во дворе дома. Общий ущерб составил 12 млн рублей.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась сбережений после звонка «из ФСБ». С 74-летней петербурженкой связались неизвестные, которые выдавали себя за силовиков. Собеседники заставили ее поверить в необходимость задекларировать все сбережения и драгоценности, которые хранятся дома. Уговоры продолжались с 3 по 7 апреля, и в конце концов пожилая женщина собрала деньги и передала курьерам 18,9 млн рублей.

Ранее в Костроме женщина решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей.

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