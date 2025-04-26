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Ключевой разработчик российских систем РЭБ Евгений Рытников погиб при взрыве

Mash: разработчик систем РЭБ Рытников погиб при взрыве на границе с Украиной
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Telegram-канал «Mash»

Недалеко от границы с Украиной погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 18 апреля. Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Его установили под днищем машины.

Взрыв произошел, когда Рытников вместе со своим коллегой садился в салон авто. Они оба от полученных травм скончались на месте происшествия.

25 апреля возле многоэтажки в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант, замначальника ГОУ Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Ярослав Москалик. Его отбросило взрывной волной к подъезду дома.

По данным Следственного комитета России, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было установлено в припаркованном во дворе автомобиле. Мощность взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте, его фрагменты отправлены на экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что за военным могли наблюдать несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры работы следователей на месте подрыва Volkswagen в Балашихе.

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