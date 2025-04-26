Раскрыта причина масштабного сбоя в работе банковской системы Украины

Масштабный сбой в работе банковской системы Украины произошел из-за проведения технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на онлайн-сервис «Действие».

На данный момент специалисты работают над восстановлением работы сервисов. Других подробностей случившегося не приводится.

Как сообщило издание «Страна.ua», жители Украины пожаловались на масштабный сбой платежных систем утром 26 апреля. В стране перестали работать Apple Pay, Google Pay, а также национальные онлайн-сервисы «Действие» и «Новая почта». Люди не могут расплатиться банковскими карточками в киевском метро, в магазинах, транспорте и такси.

До этого министерство энергетики Украины сообщило о массовом сбое в энергосистеме страны, из-за которого без электричества остались почти два миллиона человек. Чрезвычайная ситуация наблюдалась в Киеве и ряде областей Украины, в частности, Киевской, Кировоградской и Николаевской. Кроме того, без света остались жители Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее Европейский банк отказал в поддержке энергетики Украины из-за олигарха.