Пожизненно осужденного лидера ОПГ «Хади Такташ» пытаются перевести из «Полярной совы»

Жена лидера ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа, которого приговорили в 2002 году к пожизненному сроку, добивается его перевода из «Полярной совы» в Ямало-Ненецком АО в колонию поближе к дому. Об этом говорится в судебных документах, пишет РИА Новости.

В своем иске к ФСИН России супруга Раджи заявила о большом расстоянии, которое ей приходится преодолевать, чтобы увидеться с супругом. Речь идет о 3,5 тыс. километрах. По ее словам, на дорогу у нее нет ни финансов, ни здоровья.

Женщина попросила перевести мужа в мордовскую ИК-1 «Сосновка». Однако во ФСИН ответили, что оснований, предусмотренных законом, на это нет. Тогда супруга осужденного обратилась в суд с требованием признать отказ незаконным и обязать ФСИН пересмотреть решение. В удовлетворении иска было отказано. Это решение женщина пыталась обжаловать дважды — в конце марта и середине апреля.

Радик Галиакберов по кличке Раджа был лидером ОПГ «Хади Такташ», которая орудовала 20 лет. Бандиты занимались рэкетом, наркоторговлей и заказными преступлениями.

В 2002 году Галиакберова признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая бандитизм, мошенничество и организацию ОПГ, и приговорили его к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

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