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Верховный суд разрешил применять ножи для самообороны от нескольких нападавших

Верховный суд признал законным использование ножа для самообороны от толпы
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Shutterstock

Верховный суд признал законным использование ножа для самообороны от агрессивной толпы, а также в том случае, если опасность грозит детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение и обзор судебной практики.

Поводом для вмешательства Верховного суда стал инцидент, произошедший в Твери — после словесного конфликта между двумя соседями. Женщина вызвала своего сына, чтобы тот разобрался с обидчиком. Мужчина приехал пьяный в компании с двумя друзьями, которые взяли деревянные палки и ворвались на придомовую территорию. В этот момент в доме также находился маленький ребенок, но это не остановило нападавших — они начали избивать мужчину, на руках у которого была дочка.

Пытаясь защититься, пострадавший схватил нож и стал защищаться им, нанеся трем нападавшим травмы, несовместимые с жизнью. Было открыто уголовное дело, мужчине грозил пожизненный срок — однако суд первой инстанции оправдал жителя Твери, признав его действия самообороной. Сторона обвинения не согласилась с этим вердиктом, дело дошло до Верховного суда.

В своем решении Верховный суд постановил, что квалификация первой инстанции была правильной — также судьи внесли это дело в обзор судебной практики, чтобы обеспечить единообразие подобных разбирательств.

Согласно законодательству России, самооборона ножом допустима в том случае, если этот нож не является сертифицированным холодным оружием — для этого проводится определенная государственная экспертиза.

До этого в Петербурге 18-летний юноша проломил 40-летнему мужчине голову молотком.

Ранее в российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре.

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