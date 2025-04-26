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В Нижнем Новгороде ребенок едва не задохнулся из-за ореха

В Нижнем Новгороде спасли ребенка, подавившегося орехом
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы оказали помощь годовалому ребенку, в бронхах которого застрял орех. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Ребенка экстренно госпитализировали из частной клиники. У мальчика начался резкий приступ кашля, появились хрипы и посинел носогубный треугольник. В ходе обследования врачи обнаружили в бронхе годовалого пациента инородное тело.

Кусочек ореха удалось извлечь врачам-эндоскопистам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия.

Ранее в Татарстане спасли ребенка, которому колпачок от ручки перекрыл часть легкого.

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