Россиянка решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей

В Костроме 42-летняя женщина лишилась 6 млн рублей, поверив в заработок на торгах. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с письма о возможности дополнительного заработка, которое поступило женщине. После этого ей в мессенджере позвонил «менеджер», и костромичка вложила первые 4,7 тысячи рублей в «биржевую игру». В тот же день ей поступил выигрыш в размере 1,25 тысячи рублей, и это убедило ее в надежности схемы.

Последующие десять дней женщина активно переводила крупные суммы из личных сбережений. После недельного перерыва в перечислениях денег ей позвонили с предупреждением — якобы без новых вложений «молодого брокера» лишат лицензии. Она поверила и за сутки перевела аферистам 3,7 млн рублей.

В какой-то момент женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее пожилая петербурженка отдала лжесотрудникам ФСБ почти 19 млн рублей.