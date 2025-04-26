Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей

В Костроме женщина решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей
close
Depositphotos

В Костроме 42-летняя женщина лишилась 6 млн рублей, поверив в заработок на торгах. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с письма о возможности дополнительного заработка, которое поступило женщине. После этого ей в мессенджере позвонил «менеджер», и костромичка вложила первые 4,7 тысячи рублей в «биржевую игру». В тот же день ей поступил выигрыш в размере 1,25 тысячи рублей, и это убедило ее в надежности схемы.

Последующие десять дней женщина активно переводила крупные суммы из личных сбережений. После недельного перерыва в перечислениях денег ей позвонили с предупреждением — якобы без новых вложений «молодого брокера» лишат лицензии. Она поверила и за сутки перевела аферистам 3,7 млн рублей.

В какой-то момент женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее пожилая петербурженка отдала лжесотрудникам ФСБ почти 19 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами