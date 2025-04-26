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Российский пенсионер испугался вымышленных мошенников и отдал 8 млн рублей настоящим

В Новокузнецке пенсионер поверил мошенникам и лишился 8 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Новокузнецке 78-летний местный житель поверил мошенникам и лишился сбережений и машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

С марта текущего года неизвестные звонили пожилому мужчине, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и руководителями различных учреждений. Преступники убедили пенсионера, что его сбережения находятся под угрозой, и рекомендовали перевести средства на «безопасные счета».

В течение двух месяцев потерпевший по инструкциям злоумышленников переводил свои накопления на указанные реквизиты. Мужчина также продал автомобиль. Общий ущерб составил 8 млн рублей. В какой-то момент пенсионер едва не лишился квартиры, но вовремя осознал обман и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности преступников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая петербурженка отдала лжесотрудникам ФСБ почти 19 млн рублей.

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