Россиянам объяснили, почему «органические» продукты дороже, но не всегда лучше

Органическое земледелие имеет экологические, экономические и социальные преимущества, поскольку представляет собой комплекс профилактических мер для минимизации ущерба, наносимого природе традиционным сельским хозяйством. Стоимость органической продукции значительно превосходит сегмент традиционного сельского хозяйства из-за трудоемких методов производства и отказа от агрохимических удобрений и пестицидов. Кроме того, органики на рынке не так много, и предложение фермеров зависит от сезонности поставок.

Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

«Несмотря на то что потребителей уверяют в чистоте органических овощей, не стоит забывать: большинство фермеров, как и дачники, используют удобрения для того, чтобы получить максимум урожая», — объяснил он.

Самое популярное удобрение в сельском хозяйстве — навоз. В навозе содержится в среднем 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия. В свежем навозе азотсодержащие соединения представлены в форме нитратов и аммиачных солей. Нитраты могут накапливаться в стеблях растений и их плодах, и их переизбыток в итоге вредит организму человека. Если фермеры злоупотребляют внесением такого удобрения — урожай может быть потенциально опасен.

«При употреблении перекормленных овощей и ягод возможно отравление, головные боли, вялость, снижение работоспособности, аритмия, заторможенность. Более того, использование большого количества удобрений, кажущихся натуральными, может привести к разрушению химического состава продукта, в котором уже не остается места для витаминов и питательных веществ», — отметил эксперт.

Наиболее уязвимы в отношении вредного воздействия нитратов дети до двух лет, беременные и кормящие женщины, люди пожилого возраста и имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Чтобы минимизировать риск при употреблении таких овощей, рекомендуется покупать их только у надежных продавцов и проверять наличие сертификата на продукцию. Здесь вопрос не в цене, а в качестве», — резюмировал он.

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