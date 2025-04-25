Назван самый популярный шашлык у россиян

За две недели до майских праздников фиксируется повышенный спрос на продукты в супермаркетах и универсамах, включая мясо, овощи и прохладительные напитки. Так, с 1 по 15 апреля число покупок в этой категории выросло на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 14% — по сравнению с первой половиной марта. Оборот продуктовых магазинов увеличился на 43% относительно прошлого года и на 12% относительно марта, средний чек не изменился и составил 4 515 рублей.

Это показало исследование ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«В этом году уже в середине апреля в центральной части России установилась аномально теплая погода, поэтому сезон шашлыков открылся раньше обычного. С 1 по 15 апреля вырос спрос не только на традиционные товары для пикников, но и на хлебобулочные и кондитерские изделия — в два раза. Это можно объяснить желанием россиян проводить теплые выходные на природе и делать покупки заблаговременно, чтобы избежать ажиотажа», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», с 10 по 20 апреля 2025 года больше всего выросло число покупок курицы — на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средний чек составил 421 рубль. Покупок говядины стало на 9% больше, средний чек — 783 рубля. Количество покупок свинины увеличилось меньше всего — лишь на 1%, средний чек составил 635 рублей. Спрос на баранину снизился — покупок стало на 1% меньше, средний чек — 910 рублей. Свежую рыбу с 10 по 20 апреля покупали на 8% чаще, чем годом ранее, средний чек — 398 рублей. Число покупок мороженой рыбы выросло на 6%, средний чек — 287 рублей.

При этом покупок готового шашлыка с 10 по 20 апреля 2025 года стало на 14% больше год к году, средний чек составил 1 256 рублей. На эту сумму можно купить два-три килограмма готового шашлыка.

Также, по данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», в преддверии майских праздников повышается спрос на маринады и соусы. С 10 по 20 апреля маринад покупали на 10% чаще, чем год назад, средний чек составил 112 рублей. Число покупок кетчупа выросло на 2%, средний чек — 78 рублей. Количество покупок специй увеличилось на 2%, средний чек — 56 рублей.

Шампуры за отчетный период покупали реже — число покупок снизилось на 4%, средний чек составил 382 рубля. На 3% снизилось количество покупок средств для розжига, средний чек — 124 рубля.

При этом вырос спрос на древесный уголь — на 6% год к году, средний чек составил 271 рубль. Число покупок кокосового угля увеличилось на 11%, средний чек — 412 рублей.

Спрос на овощи перед майскими праздниками тоже увеличивается. Так, по сравнению с прошлым годом помидоры стали покупать на 7% чаще, средний чек составил 185 рублей, а огурцы — на 5% чаще, средний чек — 168 рублей. Число покупок перца за отчетный период не изменилось, средний чек составил 124 рубля. Число покупок баклажанов выросло на 6%, средний чек — 215 рублей, а кабачки покупали на 4% больше, средний чек — 172 рубля.

Кроме того, увеличилось количество покупок газированных напитков — на 12% год к году, средний чек составил 85 рублей. Спрос на негазированные напитки вырос на 8%, средний чек — 98 рублей. Чипсы покупали на 10% чаще, средний чек составил 92 рубля, а число покупок сухариков выросло на 7%, средний чек покупки — 67 рублей.

«Мы видим, что пикники и активный отдых на природе по-прежнему популярны у россиян, особенно во время майских праздников. В целом во второй декаде апреля общий спрос на продукты для пикников вырос на 12-15%. Кроме того, такие изменения могут быть связаны с завершением православного Великого поста», — отмечают аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

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