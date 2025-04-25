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Женщина разбила себе голову, выпав из подъезда в Петербурге

78.ru: в Петербурге женщина разбила голову, выпав из подъезда дома
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина из-за демонтажа лестницы выпала из подъезда дома и разбила голову. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 25 апреля на Серебристом бульваре. Женщина выпала из подъезда многоквартирного дома. Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована. Предварительно, это произошло из-за того, что возле выхода демонтировали лестницу.

По словам одной из местных жительниц, никого из жильцов не предупредили о проводимых работах. Она рассказала, что вместе с мужем чуть не оказалась в аналогичной ситуации, вовремя заметив отсутствие лестницы при выходе из подъезда.

После происшествия дверь подъезда оперативно заколотили и разместили предупреждающее объявление. На месте работ появились новые рабочие в спецодежде и касках.

Ранее петербургская пенсионерка упала в троллейбусе и сломала ребра.

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