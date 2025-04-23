Рабочий получил тяжелые травмы во время обрушения кирпичной кладки на стройке в Тюмени

В Тюмени рабочий получил тяжелые травмы при обрушении части фасада на стройке

В Тюмени во время обрушения кирпичной кладки на стройке рабочий получил тяжелые травмы. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на стройке ЖК «Юнион», расположенной на Интернациональной улице. С фасада здания обрушилась кирпичная кладка, и в результате случившегося пострадал каменщик. Предположительно, он мог потерять равновесие из-за сильного ветра.

«Рабочий подрядной организации жив, находится в критическом состоянии, получены тяжелые травмы», — сообщили 72.ru представители девелопера «Страна».

Пострадавшего рабочего доставили в Областную клиническую больницу №2. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Ранее рабочий получил страшные травмы при падении крана в Тобольске.