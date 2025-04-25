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Троих россиян будут судить за похищение и избиение несовершеннолетних

В Башкирии троих россиян будут судить за похищение и избиение несовершеннолетних
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Depositphotos

В Башкирии будут судить троих россиян в возрасте от 18 до 43 лет за похищение и избиение несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Иглино, когда между группой местных жителей, включая отца семейства с сыновьями, и компанией молодых людей случился конфликт. В ходе потасовки семеро пострадавших, среди которых четверо несовершеннолетних, получили многочисленные удары по различным частям тела. По указанию одного из взрослых участников ссоры, его несовершеннолетний сын привез на площадь еще троих подростков, которые также подверглись нападению.

Следствие квалифицировало действия обвиняемых как хулиганство с применением насилия, похищение несовершеннолетних и умышленное уничтожение имущества. Все участники инцидента свою вину отрицают.

Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении главы семейства, участвовавшего в конфликте, выделены в отдельное производство.

Ранее в Башкирии юноша впал в кому после попытки разнять драку в гостях.

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