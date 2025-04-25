Российский школьник напал на учительницу и выкручивал ей руки из-за отобранного телефона

Под Волгоградом школьник напал на учительницу и выкручивал ей руки из-за телефона. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в школе №19 в городе Волжском. Конфликтная ситуация возникла из-за мобильного телефона, который педагог временно изъяла у ученика во время урока. Школьник напал на учительницу и начал выкручивать ей руки, чтобы отобрать устройство. В ходе инцидента он забрал не только свой аппарат, но и телефон преподавателя, после чего начал бить одним устройством о другое.

Администрация учебного заведения сообщила, что с ребенком проведут профилактические беседы заместитель директора, школьный психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. Мать мальчика принесла извинения за поведение сына и признала, что не справляется с его воспитанием. В школе отметили, что этот ученик уже не первый раз становится участником подобных конфликтных ситуаций.

Ранее в Подмосковье мальчик ударил учительницу молотком по голове на уроке.