Россиянин чуть не лишился квартиры из-за телевизора, не выключенного из розетки

В Набережных Челнах мужчина чуть не лишился жилья из-за загоревшегося телевизора

В Набережных Челнах квартира чуть не сгорела из-за телевизора, не выключенного из розетки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел, когда мужчина, приняв решение пообедать дома, поднимался по лестнице в своем подъезде — уже там он ощутил запах гари. Войдя в жилище, он обнаружил горящую стену и плазменный телевизор. Он набрал воды в ведро и самостоятельно потушил пламя. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как выяснилось, причиной возгорания стал телевизор, оставленный в розетке в «ждущем режиме». Пожарные отметили, что такие случаи не являются редкостью.

До этого в Раменском загорелась территория мясокомбината. Площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. В операции по ликвидации огня задействованы 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее в Кургане произошел пожар на пилораме.