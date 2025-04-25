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Миронов заявил, что политика ЦБ не соответствует экономическим реалиям

Депутат ГД Миронов: пока сохраняется ставка в 21%, экономика России страдает
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Александр Натрускин/РИА Новости

Пока российская экономика переживает трудности из-за действий Центробанка, руководство регулятора продолжает маскировать свою некомпетентность пустыми словами. Такое мнение высказал в интервью RTVI лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Таким образом он прокомментировал решение Банка России в четвертый раз подряд оставить ключевую процентную ставку на уровне 21%.

«Цены продолжают расти, в то время как президент страны призывает к снижению инфляции. Даже сторонникам либеральной политики становится очевидным, что денежно-кредитная политика Центробанка не соответствует реальным экономическим условиям», — подчеркнул Миронов.

Он также добавил, что на следующем заседании ЦБ, запланированном на 6 июня, ставка, вероятно, будет снижена, так как продолжать эту практику бесконечно невозможно. При этом он указал, что до этого момента экономика будет испытывать негативные последствия действий команды Набиуллиной.

25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики.

Ранее Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством.

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