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В Ленобласти мать ударила больного сына ножом в грудь

Жительница Ленобласти напала с ножом на сына, страдающего от тяжелой болезни
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Depositphotos

В Ленинградской области женщина ударила ножом взрослого сына. Об этом стало известно 47news.

Инцидент произошел 24 апреля в коммунальной квартире на проспекте Урицкого в Луге. Накануне вечером 53-летняя мать и ее 35-летний сын устроили дома застолье, а затем повздорили.

В ходе ссоры женщина схватилась за нож и вонзила его сыну в грудь. На место выехали медики и полицейские. По данным источника, пострадавший оказался лежачим больным. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мать жертвы задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области.

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