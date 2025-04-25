В Турции мужчина после операции забыл родной язык

В Турции 67-летний житель города Конья после операции на колене и последовавшей артериальной закупорки забыл родный язык и стал говорить исключительно на датском впервые за десять лет. Об этом пишет агентство Anadolu.

После операции у мужчины ослабли правая рука и нога. Медики провели экстренную ангиографию и удалили обнаруженный тромб, но впоследствии пациент начал говорить на датском языке. По информации агентства, он прожил в Дании 20 лет, а затем вернулся в Турцию, где поселился в Конье около 10 лет назад.

«В голове датский, а по-турецки ничего не могу сказать», — рассказал агентству мужчина через переводчика.

Доктор медицинского факультета университета Сельчук в Конье Гекхан Оздемир отметил, что возможны случаи, когда после закупорки артерии пациент забывает языки или начинает говорить на тех языках, которыми не владеет. Врач прогнозирует, что мужчина в ближайшем будущем вновь заговорит на турецком.

8 апреля сообщалось, что в Нидерландах 17-летний подросток, перенесший обычную операцию на колене после футбольной травмы, очнулся после наркоза и внезапно начал говорить только на английском языке с американским акцентом, полностью утратив способность общаться на родном голландском. По информации Daily Mail, до операции юноша свободно владел голландским, а английский использовал лишь на школьных занятиях.

Проснувшись, он утверждал, что находится в американском штате Юта, не узнавал собственных родителей и настойчиво говорил исключительно по-английски. Медики, столкнувшись с этим феноменом, провели психиатрическое обследование, но не обнаружили никаких отклонений.

Ранее в Англии мужчина вышел из комы и открыл в себе талант художника.