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Подросток очнулся после операции и начал говорить на чужом языке

Daily Mail: в Нидерландах подросток после наркоза свободно заговорил по-английски
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Freepik

Подросток в Нидерландах очнулся после наркоза и начал говорить по-английски, забыв родной язык, пишет Daily Mail.

В Нидерландах зафиксирован уникальный медицинский случай, который поставил врачей в тупик. Подросток, перенесший обычную операцию на колене после футбольной травмы, очнулся после наркоза и внезапно начал говорить только на английском языке с американским акцентом, полностью утратив способность общаться на родном голландском.

До операции 17-летний юноша свободно владел голландским, а английский использовал лишь на школьных занятиях. Проснувшись, он утверждал, что находится в американском штате Юта, не узнавал собственных родителей и настойчиво говорил исключительно по-английски. Медики, столкнувшись с этим феноменом, провели психиатрическое обследование, но не обнаружили никаких отклонений.

Примерно через 18 часов к подростку постепенно вернулось понимание голландского языка, однако говорить он продолжал только по-английски. Переломный момент наступил после визита друзей — на следующий день он начал медленно восстанавливать родную речь. Врачи диагностировали у него редчайшее неврологическое состояние — синдром иностранного языка (FLS).

Этот случай стал предметом тщательного изучения. Специалисты отмечают, что обычно FLS возникает после серьезных неврологических повреждений: инсультов, черепно-мозговых травм или опухолей. Однако в данном случае триггером могла стать обычная анестезия. Исследования показывают, что наркоз иногда вызывает временные нарушения в работе речевых центров мозга, особенно в области Брока, отвечающей за речевую функцию.

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