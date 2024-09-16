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Самокат стал причиной сбоя в московском метро

В Москве за день произошло два сбоя в работе метро

В столичном метрополитене за день произошло два сбоя в движении поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Первый сбой случился на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро примерно в 17:51 мск. Там из-за самоката, оказавшегося на путях, поезда следовали с увеличенными интервалами. В 18:20 мск движение осуществлялось согласно графику.

Второй сбой произошел на западном участке Филевской линии метро в 19:37 мск. Как сообщили в Telegram-канале, причиной для увеличения интервалов движения стал упавший на пути человек. По состоянию на 20:05, поезда следуют согласно графику.

В конце августа станцию метро «Саларьево» в Москве временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Руководство метрополитена ввело ограничения по требованию МЧС РФ. Поезда временно проезжали станцию без остановки.

Позже станция возобновила работу в обычном режиме. Движение поездов на Сокольнической линии метро осуществлялось согласно графику.

Ранее Путин и Собянин открыли новую линию метро Москвы.

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