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Российские врачи удалили двухлетней девочке огромную опухоль на лице

В Набережных Челнах врачи удалили двухлетней девочке огромную опухоль на лице
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КДМЦ - Камский детский медицинский центр/VK

В Набережных Челнах врачи помогли девочке, у которой на лице была огромная опухоль, вросшая в лицевой нерв. Об этом сообщает
КДМЦ.

У двухлетней девочки диагностировали гемангиому в околоушной области. Новообразование отличалось сложной локализацией — оно проросло в лицевой нерв и за год увеличилось до шести сантиметров. Повреждение нерва могло привести к потере мимики на левой половине лица. Дополнительной сложностью стал сосудистый характер опухоли, создававший риск сильного кровотечения.

Хирурги прооперировали ребенка, поэтапно освобождая ветви лицевого нерва от опухолевой ткани. Все прошло успешно — новообразование удалили полностью, а косметический шов практически незаметен. Медики отмечают, что промедление с лечением могло привести к серьезным осложнениям. Быстрорастущая опухоль угрожала нарушением функций органов слуха, зрения и дыхания, а также деформацией лицевых тканей.

Родители ребенка выразили благодарность хирургам. По словам матери девочки, после операции ребенок с удовольствием смотрится в зеркало и улыбается.

Ранее российские врачи удалили юной девушке опухоль размером с арбуз.

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