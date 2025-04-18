Российские врачи удалили юной девушке опухоль размером с арбуз

В Нижневартовске врачи удалили юной девушке опухоль размером с арбуз

В Нижневартовске врачи удалили 21-летней пациентке гигантскую опухоль, сопоставимую по размерам с арбузом. Об этом сообщает Окружной перинатальный центр Нижневартовска.

Девушка поступила в гинекологическое отделение с жалобами на боли и увеличение живота, которые беспокоили ее в течение полугода. Обследование выявило кистому правого яичника огромных размеров.

Пациентку решили оперировать, и во время операции врачи обнаружили, что брюшная полость практически полностью заполнена кистозным образованием размером около 35×30×30 см. Сначала хирурги удалили около десяти литров жидкости, затем провели иссечение капсулы кистомы и пораженной маточной трубы. Медикам удалось сохранить репродуктивную функцию юной девушки.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Через шесть дней девушку выписали домой под наблюдение гинеколога.

Ранее российские врачи удалили гигантскую опухоль женщине, не ходившей к гинекологу десять лет.