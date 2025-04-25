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В России на свалке обнаружили плиты с братской могилы погибших в Сталинградской битве

В Волгограде на свалке нашли плиты с могилы погибших в Сталинградской битве
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Яков Рюмкин/РИА Новости

В Волгограде на стихийной свалке в Дзержинском районе в день Светлого Воскресения Христова нашли мраморные плиты с братской могилы воинов СССР, которые погибли в период Сталинградской битвы и были захоронены в рабочем поселке Октябрьский. Об этом сообщает V1.ru.

По словам горожан, находку сделали на свалке у дома по улице Михаила Паникахи, 10, в поселке Ангарском.

«На разбитых мраморных плитах можно было рассмотреть имена захороненных воинов и их звания», — говорится в публикации.

Вскоре было выяснено, что плиты когда-то лежали на братской могиле защитников Сталинграда в поселке Октябрьском и были демонтированы примерно два года назад, после ремонта монумента. Однако сейчас плиты убрали.

До этого посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи с уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. В посольстве подчеркнули, что власти Эстонии совершили очередной «акт государственного вандализма» в отношении памяти советских воинов, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

Ранее Захарова назвала снос памятника Барклаю де-Толли в Латвии «пещерной русофобией».

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