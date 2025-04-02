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Трехлетняя девочка нашла древний амулет возрастом 3800 лет в Израиле

IAA: в Израиле ребенок обнаружил ханаанскую печать со скарабеем бронзового века
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Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

В марте 2024 года трехлетняя Зив Ницан совершила удивительное открытие во время семейной прогулки по историческому парку Тель-Азека в Израиле. Среди тысяч камней она заметила необычный предмет, который оказался древним ханаанским амулетом в виде скарабея, созданным около 1800 года до нашей эры. Об этом сообщается на сайте Израильского управления древностей (IAA).

Девочка гуляла по грунтовой тропе, когда ее внимание привлек небольшой камень. Очистив его от песка, она увидела резное изображение жука. Родители Зив сразу связались c IAA, и эксперты подтвердили, что это подлинный артефакт эпохи Среднего бронзового века.

Как пояснила археолог Дафна Бен-Тор, скарабеи использовались как печати и амулеты, отражая религиозные верования и социальный статус. Этот оберег свидетельствует о тесных связях между Древним Египтом и Ханааном — регионом, включавшим территории современных Израиля, Палестины, Ливана, Сирии и Иордании.

Египтяне почитали скарабеев как символ возрождения, связывая их с богом солнца Хепри. Ханаанские мастера переняли эту традицию, создавая собственные версии амулетов.

Раскопки в Тель-Азеке ведутся уже 15 лет, и найденный скарабей стал еще одним доказательством важности этого города в бронзовом веке. Профессор Одед Липшиц отметил, что здесь обнаружено множество артефактов, подтверждающих культурный обмен между Египтом и Ханааном.

Амулет будет выставлен в Национальном кампусе археологии Израиля в Иерусалиме, где его смогут увидеть все желающие.

Ранее в Израиле нашли странную древнюю пирамиду с деньгами и оружием.

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