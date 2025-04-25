В Чебоксарах ликвидировали подпольный покерный клуб

В Чебоксарах сотрудники полиции ликвидировали подпольный покерный клуб, организованный владельцем кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

«Любители азарта регулярно собирались в заведении, владелец которого, 34-летний местный житель, сам был заядлым игроком в покер», — говорится в публикации.

Полицейские установили, что посетители платили за вход от 5 до 10 тысяч рублей, при этом некоторые из игроков за вечер тратили до одного миллиона рублей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Оборудование и документация изъяты.

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге полицейские накрыли подпольное казино, о котором им рассказал один из игроков, потерявших там деньги. По информации РЕН ТВ, нелегальное казино располагалось в двухкомнатной квартире многоэтажки. Организаторы незаконного бизнеса были уверены, что их не будут искать в таком месте.

После обращения мужчины сотрудники правоохранительных органов нанесли неожиданный визит в казино. В момент прибытия стражей порядка там находились пять игроков и 25-летняя девушка, выполнявшая функции администратора. Всех присутствовавших доставили в отдел полиции, а стоявшие в заведении игровые автоматы изъяли.

Ранее осужденный организовал подпольное казино в колонии в Саратовской области.