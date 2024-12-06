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Петербуржец проигрался в нелегальном казино и сдал его полиции

В Петербурге мужчина проигрался в нелегальном казино и сдал его полиции

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге полицейские накрыли подпольное казино, о котором им рассказал один из игроков, потерявших там деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина проигрался в нелегальном казино, которое располагалось в двухкомнатной квартире многоэтажки, и решил отомстить заведению, сдав его полиции. Отмечается, что организаторы незаконного бизнеса были уверены, что их не будут искать в таком месте.

Сотрудники правоохранительных органов нанесли неожиданный визит в казино. В момент прибытия стражей порядка там находились пять игроков и 25-летняя девушка, выполнявшая функции администратора. Всех присутствовавших доставили в отдел полиции, а стоявшие в заведении игровые автоматы изъяли.

Ранее кабмин поддержал проект о самозапрете на участие в азартных играх.

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