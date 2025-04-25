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В Приморье мать заподозрили в жестоком избиении трехлетней дочери

Мать трехлетней девочки из Приморья обвинили в жестоком обращении
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае трехлетняя девочка из многодетной семьи попала в больницу с многочисленными травмами. Подробности сообщает PrimaMedia.

Еще за год до инцидента семья из Дальнегорска попала под наблюдение органов профилактики, однако принятые меры не дали результата. После появления информации об избиении ребенка в соцсетях прокуратура начала проверку и выявила грубые нарушения в работе полиции, учреждений образования, здравоохранения и комиссии по делам несовершеннолетних.

Мать девочки обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении, но женщина отрицает свою вину и утверждает, что травмы ее дочери нанес другой ребенок, временно проживавший в семье. Сейчас СК проверяет эту версию. Юрист Дмитрий Качан, которому известны обстоятельства дела, назвал ситуацию «неоднозначной».

Если вина матери подтвердится, дальнейшую судьбу детей определит суд.

Ранее в Бурятии мать, истязавшая дочь, отделалась условным сроком.

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