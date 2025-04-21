В Бурятии мать, истязавшая дочь, отделалась условным сроком

В Октябрьском районе вынесен приговор женщине, признанной виновной в истязании малолетней дочери, обвиняемая отделалась условным сроком. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, жительница Улан-Удэ с декабря 2022 года по сентябрь 2024 года систематически издевалась над малолетней дочерью. Женщина регулярно избивала ребенка.

О происходящем в семье в полицию сообщили родственники отца несовершеннолетней, заметившие на теле девочки следы побоев. В отношении матери было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее в Курской области пьяная многодетная мать истязала четверых детей.